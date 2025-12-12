Après-midi Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec

Après-midi Jeux de société

Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-15

L’association des Jeux de l’arrière salle vous invite à venir partager quelques parties de jeux de société. .

