Après-midi jeux de société Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Après-midi jeux de société

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Venez défier vos adversaires sur une multitudes de choix de jeux; qu’ils soient stratégiques ou classiques, l’important c’est de s’amuser.

Découvrez les jeux de société proposés par la médiathèque. Partagez les jeux que vous aimez et découvrez-en des nouveaux !

Tout public Dès 6 ans Entrée libre .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Plougoulm a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX