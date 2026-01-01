Après-midi jeux de société Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Après-midi jeux de société Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 14 janvier 2026.
Après-midi jeux de société
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Début : 2026-01-14 14:30:00
Venez défier vos adversaires sur une multitudes de choix de jeux; qu’ils soient stratégiques ou classiques, l’important c’est de s’amuser.
Découvrez les jeux de société proposés par la médiathèque. Partagez les jeux que vous aimez et découvrez-en des nouveaux !
Tout public Dès 6 ans Entrée libre .
