Après-midi jeux de société Traou nez Plourivo

Après-midi jeux de société

Traou nez Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Retrouvez-nous à la maison de l’estuaire pour découvrir des jeux de société sur les thématiques de la nature et de l’astronomie et partager un moment convivial au coin du feu. Sur réservation .

Traou nez Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

