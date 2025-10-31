Après-midi jeux de société Traou nez Plourivo
Après-midi jeux de société Traou nez Plourivo vendredi 31 octobre 2025.
Après-midi jeux de société
Traou nez Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Retrouvez-nous à la maison de l’estuaire pour découvrir des jeux de société sur les thématiques de la nature et de l’astronomie et partager un moment convivial au coin du feu. Sur réservation .
Traou nez Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
