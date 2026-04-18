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Après-midi Jeux de société Potigny

Après-midi Jeux de société Potigny samedi 18 avril 2026.

Adresse : Place Nicolas Copernic

Ville : 14420 Potigny

Département : Calvados

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Après-midi Jeux de société

Place Nicolas Copernic Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Après-midi Jeux de société
Jeux de société pour tous de 14h à 17h 09 62 01 90 22   .

Place Nicolas Copernic Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22 

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English : Après-midi Jeux de société

Afternoon board games

L’événement Après-midi Jeux de société Potigny a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande