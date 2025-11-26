Après-midi jeux de société pour tous rue du Bourg La Chapelle-Saint-André
Après-midi jeux de société pour tous Crêpes faites par les enfants de l’accueil de loisirs Adhésion 12€ Transport sur inscription Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr Participation libre .
rue du Bourg Salle des fêtes La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
