Après-midi jeux de société pour tous rue du Bourg La Chapelle-Saint-André

Après-midi jeux de société pour tous

rue du Bourg Salle des fêtes La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Après-midi jeux de société pour tous Crêpes faites par les enfants de l’accueil de loisirs Adhésion 12€ Transport sur inscription Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr Participation libre .

rue du Bourg Salle des fêtes La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

