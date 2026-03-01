Après-midi jeux de société

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Après-midi jeux de société

Après-midi jeux de société. Venez jouer à toutes sorte de jeux pour vous divertir et vous amuser, n’hésitez pas à apporter vos jeux de société ! Organisée par la municipalité dans la salle polyvalente pour passer un agréable moment. .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 mairie@quiers-sur-bezonde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon of board games

L’événement Après-midi jeux de société Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD