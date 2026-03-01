Après-midi jeux de société Quiers-sur-Bezonde
Après-midi jeux de société Quiers-sur-Bezonde dimanche 29 mars 2026.
Après-midi jeux de société
Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Après-midi jeux de société
Après-midi jeux de société. Venez jouer à toutes sorte de jeux pour vous divertir et vous amuser, n’hésitez pas à apporter vos jeux de société ! Organisée par la municipalité dans la salle polyvalente pour passer un agréable moment. .
Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 mairie@quiers-sur-bezonde.fr
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English :
Afternoon of board games
L’événement Après-midi jeux de société Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD