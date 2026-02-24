Après-midi jeux de société La Loco Quimperlé

Après-midi jeux de société

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Lucky Lude est une association de Quimperlé qui a pour objet la promotion de la pratique des jeux de société.

Lucky Lude animera au sein de La Loco une après-midi récréative avec les jeux “Les Aventuriers du Rail” et “Mémoire 44” ! .

