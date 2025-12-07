Après-midi Jeux de société

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Une après-midi en famille, entre potes, ou voisins. Une autre façon de se connaitre, se découvrir en se divertissant. Une boite de jeu, ça s’ouvre à plusieurs, les règles, la façon de jouer, l’échange…

Moment récréatif permettant d’aller vers l’inconnu du divertissement !

Nous vous proposerons un café et des douceurs pour votre accueil et un goûter après les jeux.

Ambiance conviviale garantie ! .

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 47 74 44

English : Après-midi Jeux de société

L’événement Après-midi Jeux de société Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2025-12-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides