Après-midi Jeux de société Razac-d’Eymet
Après-midi Jeux de société
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Une après-midi en famille, entre potes, ou voisins. Une autre façon de se connaitre, se découvrir en se divertissant. Une boite de jeu, ça s’ouvre à plusieurs, les règles, la façon de jouer, l’échange…
Moment récréatif permettant d’aller vers l’inconnu du divertissement !
Nous vous proposerons un café et des douceurs pour votre accueil et un goûter après les jeux.
Ambiance conviviale garantie ! .
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 47 74 44
