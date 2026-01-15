Après-midi jeux de société Salle Jacques Brel Rochechouart

Après-midi jeux de société

Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Envie de partager un moment convivial lors de votre séjour ?

L’association Olympes à Rochechouart vous invite à une parenthèse ludique et chaleureuse, idéale pour petits et grands. Dans une ambiance détendue, venez jouer en famille ou entre amis et découvrir une belle sélection de jeux pour tous les âges et tous les goûts jeux d’ambiance, de stratégie, de réflexion ou de rapidité.

Que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux, chacun trouvera sa place autour des tables de jeu. Rires, échanges et défis ludiques rythmeront l’après-midi, avec pour seul objectif passer un bon moment ensemble.

Pour cette édition hivernale, la convivialité se prolonge autour de la traditionnelle galette des rois qui sera le roi ou la reine du jour ? Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour égayer les mois d’hiver et vivre une expérience authentique et conviviale à Rochechouart. .

Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 66 89 63 olympesrochechouart@gmail.com

