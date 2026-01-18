Après-midi Jeux de société Maison des Associations Sabres

Après-midi Jeux de société

Famille et solo de tous les âges, tout le monde est le bienvenu à la Maison des Associations !

Venez découvrir des nouveaux jeux de cartes, de plateaux, jeux de dés, jeux de rôles, jeux d’enquêtes, jeux coopératifs, de stratégie et d’habileté ou apporter votre jeux pour le faire découvrir aux autres.

Et chacun peut apporter de quoi goûter que l’on pourra partager !

Infos par tel 06 33 07 33 62 .

Maison des Associations 176 RUE VICTOR HUGO Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English :

Families and individuals of all ages are welcome at the Maison des Associations!

Come and discover new games, or bring your own to share with others.

