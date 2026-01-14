Après-midi Jeux de société Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Après-midi Jeux de société Saint-Aubin-Fosse-Louvain dimanche 1 février 2026.

Après-midi Jeux de société

Salle Jacques Louvigné Saint-Aubin-Fosse-Louvain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 13:30:00
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Une après-midi autour des jeux de société
Le temps d’un dimanche après-midi, lorsque le froid invite à rester au chaud, venez partager le plaisir du jeu !
N’hésitez pas à apporter vos propres jeux de société
vos jeux chouchou que vous adorez faire découvrir,
ou bien ceux qui dorment dans vos placards mais auxquels vous aimeriez apprendre à jouer.   .

Salle Jacques Louvigné Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53120 Mayenne Pays de la Loire   associationbougetonvillage@gmail.com

English :

An afternoon of board games

