Après-midi jeux de société Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Après-midi jeux de société

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Venez partager un moment ludique en famille ou entre amis. Vous trouverez des jeux pour tous les goûts. .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux de société Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme