Après-midi jeux de société Musée du son Saint-Fargeau
mercredi 16 septembre 2026 · Musée du son · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Après-midi jeux de société
Musée du son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-25
Il est temps de ressortir les jeux et de se retrouver autour d’une table.
Venez jouer, découvrir ou redécouvrir des jeux de société dans une ambiance conviviale.
Seul, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu.
Entrée gratuite.
Mercredi 16 septembre de 14h à 16h.
Musée de l’Aventure du Son 2 Place des Augustins, 89170 Saint Fargeau .
Musée du son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesdesdelapuisaye@gmail.com
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-09-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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