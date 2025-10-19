Après-midi jeux de société Saint-Julien-des-Landes
Après-midi jeux de société Saint-Julien-des-Landes dimanche 18 janvier 2026.
Après-midi jeux de société
Médiathèque Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-03-15 18:30:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-02-18 2026-03-15
.
Médiathèque Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.net
English :
L’événement Après-midi jeux de société Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT85