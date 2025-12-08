Après-midi jeux de société Sainte-Flaive-des-Loups
Après-midi jeux de société Sainte-Flaive-des-Loups samedi 28 février 2026.
Médiathèque 8 Rue de la Mairie Sainte-Flaive-des-Loups Vendée
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Médiathèque 8 Rue de la Mairie Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
