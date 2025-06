Après-midi jeux de société Sainville 28 juin 2025 14:30

Eure-et-Loir

Après-midi jeux de société Sainville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-06-28 17:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Un moment ludique à partager entre générations autour de jeux de société !

L’AFR Sainville-Garancières vous invite à un après-midi convivial le samedi 28 juin 2025, de 14h30 à 17h30 à la salle des Associations. Enfants, parents et grands-parents sont attendus pour jouer ensemble à des jeux de société et découvrir de nouveaux univers, notamment ceux des jeux de rôle (JDR). Une collation sera offerte pour une pause gourmande en famille. Les enfants de 3 à 10 ans doivent être accompagnés, et les jeunes à partir de 11 ans peuvent participer avec une autorisation parentale. .

Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 22 99 28 afrsainville@gmail.com

English :

A friendly afternoon of board games for children, young people and families in Sainville.

German :

Ein geselliger Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele für Kinder, Jugendliche und Familien in Sainville.

Italiano :

Un divertente pomeriggio di giochi da tavolo per bambini, giovani e famiglie di Sainville.

Espanol :

Una divertida tarde de juegos de mesa para niños, jóvenes y familias en Sainville.

L’événement Après-midi jeux de société Sainville a été mis à jour le 2025-06-18 par OT COEUR DE BEAUCE