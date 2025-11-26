Après-midi Jeux de société Sancoins
Après-midi Jeux de société Sancoins mercredi 26 novembre 2025.
Après-midi Jeux de société
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Pour tout public
Ambiance conviviale
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
For all audiences
Friendly atmosphere
German :
Für jedes Publikum
Gesellige Atmosphäre
Italiano :
Per il pubblico in generale
Atmosfera amichevole
Espanol :
Para el público en general
Ambiente cordial
L’événement Après-midi Jeux de société Sancoins a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Loire en Berry