Après-midi Jeux de société Sancoins mercredi 26 novembre 2025.

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :
2025-11-26

Pour tout public
Ambiance conviviale
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

English :

For all audiences
Friendly atmosphere

German :

Für jedes Publikum
Gesellige Atmosphäre

Italiano :

Per il pubblico in generale
Atmosfera amichevole

Espanol :

Para el público en general
Ambiente cordial

L’événement Après-midi Jeux de société Sancoins a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Loire en Berry