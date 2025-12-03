Après-midi jeux de société Place de la gare Sévérac d’Aveyron
Après-midi jeux de société Place de la gare Sévérac d’Aveyron mercredi 3 décembre 2025.
Après-midi jeux de société
Place de la gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Envie de jouer ? Venez participer en famille à un après-midi jeux de société il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
La librairie Les Mots à l’Envers, les Mots à l’Endroit vous invite à un après-midi dédiée aux jeux de société. Découvrez une sélection variée et adaptés à tous les âges et toutes les envies. Venez partager un moment convivial et ludique en famille ou entre ami·e·s. .
Place de la gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
English :
Feel like playing? Come and join the family for an afternoon of board games: there’s something for all tastes and ages!
German :
Lust auf ein Spiel? Nehmen Sie mit Ihrer Familie an einem Nachmittag mit Gesellschaftsspielen teil: Es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein!
Italiano :
Avete voglia di giocare? Unitevi alla famiglia per un pomeriggio di giochi da tavolo: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!
Espanol :
¿Te apetece jugar? Ven con tu familia a pasar una tarde de juegos de mesa: ¡hay para todos los gustos y edades!
L’événement Après-midi jeux de société Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)