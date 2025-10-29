Après-midi jeux de société Souillac

Après-midi jeux de société Souillac mercredi 29 octobre 2025.

Après-midi jeux de société

10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-10-29 2025-11-19 2025-12-10

Découverte, logique, mémoire, créativité, rapidité et amusement, animée par Bérénice

Pour ados et enfants à partir de 4 ans

Découverte, logique, mémoire, créativité, rapidité et amusement, animée par Bérénice

Pour ados et enfants à partir de 4 ans .

10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

English :

Discovery, logic, memory, creativity, speed and fun, led by Bérénice

For teens and children aged 4 and over

German :

Entdeckung, Logik, Gedächtnis, Kreativität, Schnelligkeit und Spaß, geleitet von Bérénice

Für Teenager und Kinder ab 4 Jahren

Italiano :

Scoperta, logica, memoria, creatività, velocità e divertimento, guidato da Bérénice

Per adolescenti e bambini dai 4 anni in su

Espanol :

Descubrimiento, lógica, memoria, creatividad, velocidad y diversión, dirigidos por Bérénice

Para adolescentes y niños a partir de 4 años

L’événement Après-midi jeux de société Souillac a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Vallée de la Dordogne