Après-midi jeux de société Souillac
Après-midi jeux de société Souillac mercredi 29 octobre 2025.
Après-midi jeux de société
10 rue de la Halle Souillac Lot
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-10-29 15:00:00 à 2025-12-10
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-10-29 2025-11-19 2025-12-10
Découverte, logique, mémoire, créativité, rapidité et amusement, animée par Bérénice
Pour ados et enfants à partir de 4 ans
10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
English :
Discovery, logic, memory, creativity, speed and fun, led by Bérénice
For teens and children aged 4 and over
German :
Entdeckung, Logik, Gedächtnis, Kreativität, Schnelligkeit und Spaß, geleitet von Bérénice
Für Teenager und Kinder ab 4 Jahren
Italiano :
Scoperta, logica, memoria, creatività, velocità e divertimento, guidato da Bérénice
Per adolescenti e bambini dai 4 anni in su
Espanol :
Descubrimiento, lógica, memoria, creatividad, velocidad y diversión, dirigidos por Bérénice
Para adolescentes y niños a partir de 4 años
