Après-midi jeux de société Soulaines-Dhuys mercredi 25 février 2026.
Médiathèque Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Venez partager un bon moment en famille ou entre amis à la médiathèque de Soulaines-Dhuys ! Apportez vos jeux ou venez en découvrir de nouveaux grâce aux jeux mis à disposition par la Médiathèque départementale de l’Aube.
Pour des raisons d’organisation, inscription conseillée. .
Médiathèque Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 51 77 mediatheque.soulaines@wanadoo.fr
