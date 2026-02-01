Après-midi jeux de société

Médiathèque Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez partager un bon moment en famille ou entre amis à la médiathèque de Soulaines-Dhuys ! Apportez vos jeux ou venez en découvrir de nouveaux grâce aux jeux mis à disposition par la Médiathèque départementale de l’Aube.

Pour des raisons d’organisation, inscription conseillée. .

Médiathèque Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 51 77 mediatheque.soulaines@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux de société Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne