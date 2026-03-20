Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre Micro-Folie Civray

Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sur inscription, à partir de 10 ans. .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

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English : Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre

L’événement Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre Civray a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou