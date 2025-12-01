Après-midi jeux de société Spécial Noël Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Après-midi jeux de société Spécial Noël

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 13:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Après-midi jeux de société spécial Noël !

Le Café des 7 Sources vous invite à un moment convivial et festif.

Venez partager un après-midi ludique autour des jeux de société, en famille ou entre amis, dans l’ambiance chaleureuse de Noël.

Et pour encore plus de gourmandise … des sablés de Noël faits maison seront au rendez-vous !

Venez rire, jouer et savouer l’esprit de Noël au Café villageois de Choloy-Ménillot.Tout public

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com

English :

Special Christmas board game afternoon!

Le Café des 7 Sources invites you to a convivial and festive afternoon.

Come and enjoy an afternoon of board games, with family and friends, in a warm Christmas atmosphere.

And for even more delicious treats… homemade Christmas shortbread!

Come and laugh, play and enjoy the Christmas spirit at the Café Villageois in Choloy-Ménillot.

German :

Gesellschaftsspiele-Nachmittag speziell für Weihnachten!

Das Café des 7 Sources lädt Sie zu einem gemütlichen und festlichen Abend ein.

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen vergnüglichen Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele in der warmen Atmosphäre der Weihnachtszeit.

Und für noch mehr Gaumenfreuden … gibt es selbstgemachte Weihnachtssablés!

Lachen, spielen und genießen Sie den Geist der Weihnacht im Dorfcafé von Choloy-Ménillot.

Italiano :

Pomeriggio speciale di giochi da tavolo natalizi!

Il Café des 7 Sources vi invita a un pomeriggio amichevole e festivo.

Venite a godervi un pomeriggio di giochi da tavolo in famiglia o con gli amici, in una calda atmosfera natalizia.

E per un’occasione ancora più ghiotta… frollini natalizi fatti in casa!

Venite a ridere, giocare e godervi lo spirito natalizio al Café villageois di Choloy-Ménillot.

Espanol :

Tarde especial de juegos de mesa en Navidad

El Café des 7 Sources le invita a una tarde amistosa y festiva.

Venga a disfrutar de una tarde de juegos de mesa con su familia o amigos, en un cálido ambiente navideño.

Y para disfrutar aún más… galletas caseras de Navidad

Venga a reír, jugar y disfrutar del espíritu navideño en el Café villageois de Choloy-Ménillot.

