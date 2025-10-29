Après-midi jeux de société spéciale Halloween Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Rassemblez votre courage pour une partie de jeux de société hantée.

C’est Halloween, et si on jouait à la bibliothèque ?

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre amis. .

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91 bib.plv@terredauge.fr

English : Après-midi jeux de société spéciale Halloween

Gather your courage for a game of haunted board games.

German : Après-midi jeux de société spéciale Halloween

Sammeln Sie Ihren Mut für eine Runde Spuk-Brettspiele.

Italiano :

Raccogliete il vostro coraggio per una partita di giochi da tavolo infestati.

Espanol :

Ármate de valor para una partida de juegos de mesa embrujados.

