Après-midi jeux de société spéciale Halloween Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque vendredi 31 octobre 2025.
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Rassemblez votre courage pour une partie de jeux de société hantée.
C’est Halloween, et si on jouait à la bibliothèque ?
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre amis. .
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91 bib.plv@terredauge.fr
English : Après-midi jeux de société spéciale Halloween
Gather your courage for a game of haunted board games.
German : Après-midi jeux de société spéciale Halloween
Sammeln Sie Ihren Mut für eine Runde Spuk-Brettspiele.
Italiano :
Raccogliete il vostro coraggio per una partita di giochi da tavolo infestati.
Espanol :
Ármate de valor para una partida de juegos de mesa embrujados.
