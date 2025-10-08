Après-midi jeux de société Thann

Après-midi jeux de société

22 rue Klébert Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-10-08 13:30:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue, un après-midi ludique autour des jeux de société, suivi d’un goûter offert pour prolonger la convivialité et le plaisir d’être ensemble.

À l’occasion de la Semaine Bleue, venez partager un après-midi jeux de société belote, Scrabble, jeux de cartes… Un moment convivial pour stimuler la mémoire, échanger et s’amuser, le tout prolongé par un goûter offert. .

22 rue Klébert Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 31

English :

As part of Semaine Bleue, a fun afternoon of board games, followed by a snack to prolong the conviviality and pleasure of being together.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche findet ein spielerischer Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele statt, gefolgt von einem kostenlosen Snack, um die Geselligkeit und die Freude am Zusammensein zu verlängern.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), un divertente pomeriggio di giochi da tavolo, seguito da una merenda, per prolungare la convivialità e il piacere di stare insieme.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), una divertida tarde de juegos de mesa, seguida de una merienda, para prolongar la convivencia y el placer de estar juntos.

