Après-midi jeux de société Thann
Après-midi jeux de société Thann mercredi 8 octobre 2025.
Après-midi jeux de société
22 rue Klébert Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-10-08 13:30:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Dans le cadre de la Semaine Bleue, un après-midi ludique autour des jeux de société, suivi d’un goûter offert pour prolonger la convivialité et le plaisir d’être ensemble.
22 rue Klébert Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 31
English :
As part of Semaine Bleue, a fun afternoon of board games, followed by a snack to prolong the conviviality and pleasure of being together.
German :
Im Rahmen der Blauen Woche findet ein spielerischer Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele statt, gefolgt von einem kostenlosen Snack, um die Geselligkeit und die Freude am Zusammensein zu verlängern.
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), un divertente pomeriggio di giochi da tavolo, seguito da una merenda, per prolungare la convivialità e il piacere di stare insieme.
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), una divertida tarde de juegos de mesa, seguida de una merienda, para prolongar la convivencia y el placer de estar juntos.
L’événement Après-midi jeux de société Thann a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay