Après-midi jeux de société Thionville samedi 21 février 2026.
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-02-21 14:00:00
2026-02-21
2026-02-21
Seul(e) ou en groupe, emparez-vous d’un jeu de société et amusez-vous !Tout public
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90
English :
Alone or in a group, grab a board game and have fun!
L’événement Après-midi jeux de société Thionville a été mis à jour le 2026-02-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME