Après-Midi jeux de société Thury-Harcourt-le-Hom
Les Bruyères Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
L’APE de Cesny Bois Habout organise le 28 mars de 14 heures à 17 heures à la salle des fêtes de Cesny Bois Habout une après-midi Jeux de Société ! Jeux et Parcours de Motricité seront au rendez-vous, à 16 heures il y aura une partie de Loup Garout Géant puis une buvette et restauration sur place !
Les Bruyères Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie ape.cesnyboishalbout@gmail.com
English : Après-Midi jeux de société
The Cesny Bois Habout Parents’ Association is organising an afternoon of board games on 28 March from 2pm to 5pm at the Cesny Bois Habout village hall! Games and motor skills courses will be on offer, and at 4pm there will be a game of Giant Loup Garout, followed by a refreshment stall and refres…
