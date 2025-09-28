Après-midi jeux de société tous ensemble LANNEMEZAN Lannemezan
LANNEMEZAN 515 Rue Georges Clemenceau Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
L’association « Au-delà des Jeux » réunit curieux et passionnés autour des jeux de société et de rôle.
Découverte, partage et bonne humeur sont au rendez-vous pour passer un après-midi ludique et convivial !
+33 6 66 51 87 40
English :
The « Au-delà des Jeux » association brings together the curious and those with a passion for board and role-playing games.
Discover, share and enjoy an afternoon of fun and conviviality!
German :
Der Verein « Au-delà des Jeux » vereint Neugierige und Begeisterte rund um Gesellschafts- und Rollenspiele.
Entdeckung, Austausch und gute Laune stehen auf dem Programm, um einen spielerischen und geselligen Nachmittag zu verbringen!
Italiano :
L’associazione « Au-delà des Jeux » riunisce i curiosi e gli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo.
Scoprite, condividete e godetevi un pomeriggio di divertimento e amicizia!
Espanol :
La asociación « Au-delà des Jeux » reúne a curiosos y apasionados de los juegos de mesa y de rol.
¡Descubre, comparte y disfruta de una tarde de diversión y amistad!
