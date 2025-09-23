Après-midi jeux de société tous ensemble LANNEMEZAN Lannemezan

Après-midi jeux de société tous ensemble

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

L’association « Au-delà des Jeux » réunit curieux et passionnés autour des jeux de société et de rôle.

Découverte, partage et bonne humeur sont au rendez-vous pour passer un après-midi ludique et convivial !

LANNEMEZAN 515 Rue Georges Clemenceau Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 51 87 40

English :

The « Au-delà des Jeux » association brings together the curious and those with a passion for board and role-playing games.

Discover, share and enjoy an afternoon of fun and conviviality!

German :

Der Verein « Au-delà des Jeux » vereint Neugierige und Begeisterte rund um Gesellschafts- und Rollenspiele.

Entdeckung, Austausch und gute Laune stehen auf dem Programm, um einen spielerischen und geselligen Nachmittag zu verbringen!

Italiano :

L’associazione « Au-delà des Jeux » riunisce i curiosi e gli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo.

Scoprite, condividete e godetevi un pomeriggio di divertimento e amicizia!

Espanol :

La asociación « Au-delà des Jeux » reúne a curiosos y apasionados de los juegos de mesa y de rol.

¡Descubre, comparte y disfruta de una tarde de diversión y amistad!

