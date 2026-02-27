Après-midi jeux de société Salle Gaztelondoa Ustaritz
Après-midi jeux de société Salle Gaztelondoa Ustaritz dimanche 1 mars 2026.
Après-midi jeux de société
Salle Gaztelondoa 35 Place de la Mairie Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
.
Salle Gaztelondoa 35 Place de la Mairie Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine api.idekia@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Ustaritz a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays Basque