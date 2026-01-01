Après-midi Jeux de société Vendays-Montalivet

Après-midi Jeux de société

Un après-midi ludique et convivial organisé par l’association APEL à la Salle Sirougnet de Montalivet. .

