APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Vialas

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :
2026-04-01

Tous les 1er mercredis du mois de 16h à 18h jouons ensemble lors d’une après-midi jeux de société à la médiathèque.
Tous les 1er mercredis du mois de 14h à 18h jouons ensemble lors d'une après-midi jeux de société à la médiathèque.

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 15 

English :

Every 1st Wednesday of the month from 4pm to 6pm: let’s play together for an afternoon of board games at the mediatheque.

