APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Vialas

Médiathèque Vialas Lozère
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
2026-04-01
Tous les 1er mercredis du mois de 16h à 18h jouons ensemble lors d’une après-midi jeux de société à la médiathèque.
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 15
Every 1st Wednesday of the month from 4pm to 6pm: let’s play together for an afternoon of board games at the mediatheque.
