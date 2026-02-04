APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Vialas

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Médiathèque Vialas Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Tous les 1er mercredis du mois de 16h à 18h jouons ensemble lors d’une après-midi jeux de société à la médiathèque.

Tous les 1er mercredis du mois de 14h à 18h jouons ensemble lors d'une après-midi jeux de société à la médiathèque.

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 15

English :

Every 1st Wednesday of the month from 4pm to 6pm: let's play together for an afternoon of board games at the mediatheque.

