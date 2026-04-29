Villers-Farlay

Après-midi jeux de société

Villers-Farlay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

JEUX DE SOCIETE

Un après-midi de jeux pour tous à Villers-Farlay dimanche 7 juin 2026 de 15h à 18h

Entre amis, en famille, seul, venez passer un bon moment à jouer. .

Villers-Farlay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 28 75 90 josette.mathieu39@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Villers-Farlay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR