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Après-midi jeux de société Villers-Farlay

Après-midi jeux de société Villers-Farlay dimanche 7 juin 2026.

Ville : 39600 Villers-Farlay

Département : Jura

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villers-Farlay

Après-midi jeux de société

Villers-Farlay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

JEUX DE SOCIETE
Un après-midi de jeux pour tous à Villers-Farlay dimanche 7 juin 2026 de 15h à 18h

Entre amis, en famille, seul, venez passer un bon moment à jouer.   .

Villers-Farlay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 28 75 90  josette.mathieu39@orange.fr

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English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Villers-Farlay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR