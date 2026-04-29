Après-midi jeux de société Villers-Farlay
Après-midi jeux de société Villers-Farlay dimanche 7 juin 2026.
Villers-Farlay
Après-midi jeux de société
Villers-Farlay Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
JEUX DE SOCIETE
Un après-midi de jeux pour tous à Villers-Farlay dimanche 7 juin 2026 de 15h à 18h
Entre amis, en famille, seul, venez passer un bon moment à jouer. .
Villers-Farlay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 28 75 90 josette.mathieu39@orange.fr
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Villers-Farlay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR