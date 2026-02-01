Après-midi jeux de société Mairie 1er étage Villiers-sur-Yonne
Après-midi jeux de société Mairie 1er étage Villiers-sur-Yonne mercredi 25 février 2026.
Après-midi jeux de société
Mairie 1er étage 15 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-25 16:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Après-midi jeux de société proposé par le Coin des parents de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Animateur Thomas Possibilité de faire un thé ou un café Ouvert à tous Gratuit .
Mairie 1er étage 15 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espace-social@orange.fr
