Après-midi Jeux de société Vuillafans

Salle des fêtes Vuillafans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 18:00:00
2026-01-17
Le principe ? Une après-midi intergénérationnelle pour se retrouver, se rencontrer entre les habitants du village, créer des liens, découvrir de nouveaux jeux, …
Chacun peut venir avec le(s) jeu(x) de son choix et même une petite pâtisserie à partager ! Nous nous occupons des boissons (café et bar à sirop)!
L’entrée est gratuite, vous pouvez venir 1h ou tout l’après midi !!
Nous vous attendons nombreux .
Salle des fêtes Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
