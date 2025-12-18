Après-midi Jeux de société Vuillafans

Après-midi Jeux de société

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

2026-01-17

Le principe ? Une après-midi intergénérationnelle pour se retrouver, se rencontrer entre les habitants du village, créer des liens, découvrir de nouveaux jeux, …

Chacun peut venir avec le(s) jeu(x) de son choix et même une petite pâtisserie à partager ! Nous nous occupons des boissons (café et bar à sirop)!

L’entrée est gratuite, vous pouvez venir 1h ou tout l’après midi !!

Nous vous attendons nombreux .

Salle des fêtes Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

