Après-midi jeux de société Wasselonne lundi 22 septembre 2025.

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-22 14:00:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-22 2025-10-06 2025-10-20 2025-11-03 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-15

Convivialité et plaisir garantis autour des jeux de société !

Chaque 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h, salle Paul Huy Bâtiment prévôtal Cour du Château.

Organisé par l’animation seniors. Renseignements 03 88 59 12 17 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 17 seniors@wasselonne.net

L’événement Après-midi jeux de société Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble