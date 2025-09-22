Après-midi jeux de société Wasselonne
Après-midi jeux de société Wasselonne lundi 22 septembre 2025.
Après-midi jeux de société
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Début : Lundi 2025-09-22 14:00:00
fin : 2025-10-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-22 2025-10-06 2025-10-20 2025-11-03 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-15
Convivialité et plaisir garantis autour des jeux de société !
Chaque 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h, salle Paul Huy Bâtiment prévôtal Cour du Château.
Organisé par l’animation seniors. Renseignements 03 88 59 12 17 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 17 seniors@wasselonne.net
