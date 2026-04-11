Après-midi jeux de sociétés Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Après-midi jeux de sociétés

Médiathèque Avenue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Animé par KOMedia.

Venez tester des jeux de société et passer un moment de convivialité, entre amis ou en famille ! .

Médiathèque Avenue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr

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English : Après-midi jeux de sociétés

L’événement Après-midi jeux de sociétés Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque