Après-midi jeux de sociétés Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port
Après-midi jeux de sociétés Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 15 avril 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Après-midi jeux de sociétés
Médiathèque Avenue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Animé par KOMedia.
Venez tester des jeux de société et passer un moment de convivialité, entre amis ou en famille ! .
Médiathèque Avenue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux de sociétés
L’événement Après-midi jeux de sociétés Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
- Micro-Folie Les plus grands casses de l’histoire de l’art Visite libre de Micro-Folie. Visite guidée Le vol d’une peinture de Caravage St Jérôme écrivant Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port 11 avril 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak raquettes à neige (niveau 3) Saint-Jean-Pied-de-Port 12 avril 2026
- Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port 13 avril 2026
- Visite guidée du royaume de Navarre à Compostelle Saint-Jean-Pied-de-Port 13 avril 2026
- Marché Saint-Jean-Pied-de-Port 13 avril 2026