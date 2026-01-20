Après-midi jeux de sociétés Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Après-midi jeux de sociétés

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Après-midi jeux de sociétés .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

