Après-midi jeux de sociétés Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Après-midi jeux de sociétés

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Après-midi jeux de sociétés, amenez vos jeux et on joue ensemble ! .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English : Après-midi jeux de sociétés

L’événement Après-midi jeux de sociétés Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE