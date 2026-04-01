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Après-midi jeux de sociétés Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Après-midi jeux de sociétés Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Bistrot Amzer Zo

Adresse : 3 Place de l'Église

Ville : 29590 Saint-Ségal

Département : Finistère

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Après-midi jeux de sociétés

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Après-midi jeux de sociétés, amenez vos jeux et on joue ensemble !   .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25 

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English : Après-midi jeux de sociétés

L’événement Après-midi jeux de sociétés Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE