Après-midi jeux d’enquête

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Devenez détective le temps d’un après-midi !

Venez résoudre des mystères et énigmes avec des jeux de société comme Cluedo et Codenames.

Devenez détective le temps d’un après-midi !

Venez résoudre des mystères et énigmes avec des jeux de société comme Cluedo et Codenames.

Un moment ludique et interactif pour petits et grands, où réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour découvrir les secrets cachés et élucider chaque affaire. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Become a detective for an afternoon!

Come and solve mysteries and enigmas with board games such as Cluedo and Codenames.

L’événement Après-midi jeux d’enquête Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO