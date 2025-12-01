Après-midi Jeux en bois

Hall de l’Espace Imagine Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Passez un quart d’heure, un heure ou plus, jouez avec les nombreux jeux proposés. Un moment hors du temps, loin des écrans et du virtuel, laissez-vous tenter !

Samedi 13 décembre, de 14 h à 18 h, le hall de la médiathèque sera accessible à tous, grands et petits, pour jouer avec les jeux en bois.

L’association “Les jeux de Fred” fait découvrir des jeux en bois et créer du lien social.

Ces jeux permettent l’éveil des sens, la coordination, la coopération des joueurs. Ludique et intergénérationnel, venez vous amuser !

De 14 h à 18 h, entrée libre et gratuite. .

Hall de l’Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37

English :

L’événement Après-midi Jeux en bois Taulé a été mis à jour le 2025-12-08 par OT BAIE DE MORLAIX