Après-midi jeux en bois Parc de la mairie Tessy-Bocage
Après-midi jeux en bois Parc de la mairie Tessy-Bocage mercredi 20 mai 2026.
Tessy-Bocage
Après-midi jeux en bois
Parc de la mairie 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Après-midi jeux en bois (mikado, molky, etc) dans le parc de la mairie de Tessy. Gratuit. Ouvert à tous. .
Parc de la mairie 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
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English : Après-midi jeux en bois
L’événement Après-midi jeux en bois Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Saint-Lô