Après-midi jeux en bois Parc de la mairie Tessy-Bocage

Tessy-Bocage

Après-midi jeux en bois

Parc de la mairie 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Après-midi jeux en bois (mikado, molky, etc) dans le parc de la mairie de Tessy. Gratuit. Ouvert à tous. .

Parc de la mairie 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

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English : Après-midi jeux en bois

L’événement Après-midi jeux en bois Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Saint-Lô