Après-midi jeux en famille

Salle municipale (sous le dojo) Cosnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Pour les petits comme les grands. Amenez vos jeux pour les faire découvrir !

14h-17h à la salle municipale (sous le dojo). Sur inscription (nombre de places limité). .

Salle municipale (sous le dojo) Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux en famille

L’événement Après-midi jeux en famille Cosnac a été mis à jour le 2026-01-16 par Brive Tourisme