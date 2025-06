Après-Midi Jeux en Famille CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-26 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 1 et Age maximum : 121

Après – Midi Jeux en FamilleJeux de Société, Grand Jeux en Bois, Animations, Jeux Surprises…Ouvert à tous – Enfants/Ados = Adulte ObligatoireVentes de Boissons et Friandises sur placeGratuit

CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain 44800