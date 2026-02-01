Après-midi jeux en famille Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Après-midi jeux en famille

Médiathèque de Morez 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-18

A votre disposition pour l’après-midi une sélection de jeux proposée par la ludothèque itinérante La Rempichotte.

Entre amis, en famille, séniors, adultes, ados, enfants il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Gratuit .

Médiathèque de Morez 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

