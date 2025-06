Après-midi jeux en famille Médiathèque d’Orthevielle Orthevielle 28 octobre 2025 14:30

Après-midi jeux en famille Médiathèque d'Orthevielle 6, place Montgaillard Orthevielle Landes

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Découvrez la sélection des nouveautés de la ludothèque sur un temps de jeux animé par vos ludothécaires ! En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer ! Avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans

Dès 5 ans

Gratuit, sur réservation

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr

English : Après-midi jeux en famille

Discover a selection of new games from the toy library, hosted by your toy librarians! With family or friends, it’s your turn to play! With the Pays d’Orthe and Arrigans toy library

Ages 5 and up

Free, on reservation

German : Après-midi jeux en famille

Entdecken Sie die Auswahl der Neuheiten der Ludothek während einer Spielstunde, die von Ihren Ludothekarinnen geleitet wird! Ob mit der Familie oder mit Freunden, Sie sind dran! Mit der Ludothek des Pays d’Orthe et Arrigans

Ab 5 Jahren

Kostenlos, auf Reservierung

Italiano :

Scoprite una selezione di nuovi giochi della ludoteca, guidati dai vostri ludotecari! In famiglia o con gli amici, tocca a voi giocare! Con la ludoteca del Pays d’Orthe e di Arrigans

A partire dai 5 anni

Gratuito, su prenotazione

Espanol : Après-midi jeux en famille

Descubre una selección de nuevos juegos de la ludoteca, ¡dirigidos por tus ludotecarios! En familia o con amigos, ¡te toca jugar! Con la ludoteca de Pays d’Orthe y Arrigans

A partir de 5 años

Gratis, previa reserva

