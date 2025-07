Après-Midi Jeux en Famille Domaine de Volkrange Thionville

Après-Midi Jeux en Famille Domaine de Volkrange Thionville dimanche 20 juillet 2025.

Après-Midi Jeux en Famille

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

L’Association La Guilde vous propose de venir partager un après-midi de détente et de partage autour de jeux de société, que vous veniez seul, entre amis, ou en famille !

A cette occasion nous vous proposerons de découvrir tout type de jeux et de déguster de bonnes crêpes ou une part de gâteau. Boissons fraiches et boissons chaudes seront également de la partie !

Vous n’êtes pas obligé de jouer, vous pouvez aussi juste profiter d’un moment convivial !Tout public

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 guilde.asso@gmail.com

English :

The Association La Guilde invites you to come and enjoy an afternoon of relaxation and sharing around board games, whether you come alone, with friends, or with the whole family!

You’ll be able to try out all kinds of games, and enjoy some delicious crêpes or a slice of cake. Hot and cold drinks are also on offer!

You don’t have to play, you can just enjoy a convivial moment!

German :

Der Verein La Guilde lädt Sie ein, einen entspannten Nachmittag mit Gesellschaftsspielen zu verbringen, egal ob Sie allein, mit Freunden oder mit der Familie kommen!

Bei dieser Gelegenheit können Sie alle Arten von Spielen entdecken und leckere Crêpes oder ein Stück Kuchen genießen. Kalte und heiße Getränke sind ebenfalls im Angebot!

Sie müssen nicht unbedingt spielen, sondern können auch einfach nur einen geselligen Moment genießen!

Italiano :

L’Associazione La Guilde vi invita a trascorrere un pomeriggio di relax e condivisione attorno ai giochi da tavolo, da soli, con gli amici o in famiglia!

Potrete provare tutti i tipi di giochi e gustare deliziose crêpes o una fetta di torta. Saranno disponibili anche bevande calde e fredde!

Non è necessario giocare, è sufficiente godersi un momento di convivialità!

Espanol :

La Asociación La Guilde te invita a venir y disfrutar de una tarde de relajación y convivencia en torno a los juegos de mesa, ¡tanto si vienes solo, con amigos o en familia!

Podrá probar todo tipo de juegos y saborear unos deliciosos crêpes o un trozo de tarta. También habrá bebidas frías y calientes

No hace falta que juegue, ¡sólo tiene que disfrutar de un momento de convivencia!

