Après-midi jeux entr’aînés Médiathèque Lanton

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde
Début : 2025-09-09
fin : 2025-09-09
2025-09-09
La ludothèque vous propose une après-midi Entr’Aînés, mardi 9 septembre de 15h à 17h, suivie d’un goûter. Venez jouer entre amis ou en famille.
Ouvert à tous. Gratuit. Entrée libre et gratuite, sans inscription.
Médiathèque 05 56 03 86 10 .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr
