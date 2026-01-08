Après-midi jeux entr’aînés Médiathèque Lanton

Après-midi jeux entr'aînés

Après-midi jeux entr’aînés Médiathèque Lanton mardi 13 janvier 2026.

Après-midi jeux entr’aînés

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13

Date(s) :
2026-01-13

Après-midi jeux entr’ainés suivi d’un goûter partagé;
Gratuit et ouvert à tous   .

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10  mediatheque@ville-lanton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux entr’aînés

L’événement Après-midi jeux entr’aînés Lanton a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Coeur Bassin