Après-midi JEUX et Activité Bricolage pour Tous Flers

Après-midi JEUX et Activité Bricolage pour Tous

24 Rue de Messei, 61100 Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le Café Associatif l’Extension vous accueille de 15 heures à 18 heures afin de partager ensemble un moment autour du jeu! De nombreux jeux de société vous attendent sur place (jeu d’ambiance, de lettres, de logique, … ainsi qu’un espace pour les plus jeunes.

Cette après-midi fera aussi la part belle aux amateurs de Diamond Painting qui pourront s’y retrouver dès 15h00.

Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour rendre cette parenthèse agréable et gourmande.

Entrée libre .

24 Rue de Messei, 61100 Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 7 87 64 03 82 extensionflers@gmail.com

